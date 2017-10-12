تحرير 95% من الأراضي التي احتلها “داعش” في العراق

أعلن قائد عسكري أمريكي من التحالف الدولي تحرير 95% من الأراضي التي تمكن تنظيم “داعش” من احتلالها سابقا في العراق.

وقال روبرت وايت، القائد في عملية “العزم الصلب” التي تشنها الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، “تمكنت الولايات المتحدة وشركاؤها من تحرير 95% من أراضي العراق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش”.

وأكد وايت أن “العدو يتراجع، والمسلحين يستسلمون بأعداد كبيرة.. أنهم يدركون بأنهم يخسرون” الحرب.

وكان تنظيم “داعش”، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، يسيطر على مساحات شاسعة في كل من العراق وسوريا، لكن العمليات العسكرية المتواصلة، التي تنفذها القوات العراقية بتأييد من التحالف الدولي في العراق، والقوات الحكومية السورية، بدعم الجيش الروسي من جهة، وكذلك التحالف الدولي و”قوات سوريا الديمقراطية” من جهة أخرى في سوريا، أضعفت التنظيم بشكل كبير وحاصرت جيوبه في مناطق تمتد من منطقتي راوة والقائم داخل العراق إلى دير الزور السورية.

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