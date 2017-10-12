فرصة عربية للفوز بمنصب الأمين العام لليونسكو

سحبت كل من الصين ولبنان، اليوم الخميس، مرشيحهما لمنصب الأمين العام لـ”اليونسكو” عشية الجولة الرابعة من الانتخابات.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء عن مصدر في “اليونسكو”قوله: “الصين ولبنان سحبتا ترشيحهما”.

وأشار المصدر إلى أن التنافس أصبح منحصرا بين مرشحي 3 دول وهم: المرشح القطري، حمد بن عبد العزيز الكواري و المرشحة المصرية، مشيرة خطاب، التي كانت تعتبر الأوفر حظا في السباق الانتخابي، ووزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، أودريه أزولاي.

وتجري الانتخابات على منصب الأمين العام لـ”اليونسكو” (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) على 4 مراحل، تبدأ في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتنتهي في 13 من الشهر ذاته.

ويشترط للفوز حصد المرشح نسبة 50%+1 والتي تعادل 30 صوتا، علاوة على حصول الفائز على موافقة أعضاء الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وعددهم 195 دولة، في جلسة تعقد في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

