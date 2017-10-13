العقوبات الأميركية تضع لبنان في “عين العاصفة”

أكّد السفير الروسي في بيروت، ألكسندر زاسبيكين، لصحيفة “الاخبار” أن “العقوبات الأميركية ضد حزب الله والتصعيد المترافق ضدّ إيران، تضع لبنان في عين العاصفة”.

واضاف “روسيا تعاني من العقوبات، ومع ذلك لا يمكن أن تجبرنا الضغوط على تغيير مواقفنا المبدئيّة”، مشيرا الى انه “بالعكس، نحن نزداد إصراراً على المواجهة”.

ويدرك ممثل روسيا في لبنان، أن العقوبات لا تستهدف حزب الله وحده، وإنّما الشعب اللبناني بأكمله.

ويرى زاسبيكين أن “الحلّ هو مواجهة العقوبات والضغوط الأميركية بالوحدة الداخلية اللبنانية، على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي، لأنهم يريدون من هذه العقوبات أن يقسموا اللبنانيين، والردّ هو بالوحدة”.

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