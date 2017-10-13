“خطة أميركية” لمحاصرة المنطقة !

رأى رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد في تصريح لـصحيفة “السياسة الكويتية”، أن لا أحد قادراً على التقدير الدقيق لما قد يجري في المنطقة مستقبلاً، إنما تتقاطع الأمور على قاعدة أن هناك قراراً أميركياً يقضي بتقليص نفوذ إيران و”حزب الله” في المنطقة، ومن هنا تبدو إعادة النظر في موضوع العقوبات على إيران جدية، وانعكاسها على “حزب الله” ربما يطال المجتمع اللبناني كله، أكثر مما يطال “حزب الله”، ما قد يحوّل لبنان إلى ساحة مواجهة مكشوفة مع إسرائيل.

وأشار إلى أن تصاعد التهديدات الكلامية من قبل إسرائيل وأميركا ضد “حزب الله”، يأتي في سياق إعادة تكوين سورية على قاعدة جديدة تؤكد أن هناك محاصرة للمنطقة، وهذه المحاصرة لم تعرف خطوطها النهائية بعد، ولكن بالطبع سيكون “حزب الله” جزءاً أساسياً منها، وسيكون لبنان في عين العاصفة من جديد.

ودعا إلى الأخذ بعين الجد والقلق هذه التهديدات التي تؤكد أنه سيكون لها ربما انعكاسات مباشرة على لبنان. وأضاف “كل هذه الأمور تندرج ضمن قرار محاصرة المنطقة، وبالتالي فإن حزب الله سيدفع الثمن غالياً في حال تمت هذه المحاصرة”، داعياً أمام كل هذه المخاطر على لبنان واللبنانيين، إلى عدم الاستسلام لشروط “حزب الله”، كي لا تصبح الدولة أسيرة له، فإذا كان هناك قراراً بمحاصرة “حزب الله” وإيران، فليس بالضرورة أن ينعكس ذلك على الدولة اللبنانية.

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