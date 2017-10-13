آلان حكيم: “قانون الضرائب هرطقة مالية”

أكد وزير الاقتصاد السّابق آلان حكيم، في تصريح لـصحيفة “الأنباء الكويتيّة”، أن “ما يسمى بقانون الضرائب لا يمكن ادراجه في خانة السياسة المالية والضريبية للدولة، بل ان جل ما يمكن القول به انه هرطقة مالية بامتياز ومهزلة سياسية قوامها استقطاب الاصوات الناخبة على حساب الاقتصاد الوطني والخزينة العامة وجيوب الفقراء”.

حكيم أوضح أن “المعنيين بقانون الضرائب اصروا على استغباء الرأي العام، من خلال ايهامه بأن الضرائب الموضوعة لا تطول جيوب الطبقتين الوسطى والفقيرة، وكأن القيمة المضافة اي الـ TVA ستميز بذكاء ودهاء وحكمة من اقرها بين الاثرياء والفقراء”.

وأضاف حكيم أن “قانون الضرائب هو جريمة موصوفة بحق الشعب، ارتكبها اهل السلطة بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب”.

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