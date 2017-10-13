هل ستؤجيل الانتخابات النّيابيّة..

أشار صحيفة “الأنباء الكويتيّة” إلى “أن بعض القوى والتيارات المتخوفة من ضمور حجمها النيابي في حال جرت الانتخابات، تعتقد بإمكانية دفع الامور نحو تأجيل الانتخابات مجددا من خلال التركيز على سلبيات وجود النازحين امنيا واقتصاديا، مع المبالغات الاعلامية في تصوير مخاطر استمرارية هذا الوجود”.

ولكن أكّدت مصادر أخرى من أنه “لا تأجيل للانتخابات ولا بالتالي تمديد رابع لمجلس النواب إلا في حالتين: عمل خارق من فعل الطبيعة، ما يقول رئيس المجلس نبيه بري، أو استبدال الولايات المتحدة حربها على ايران وحزب الله بـ “النظارات” الى حرب فعلية، تتيح لاسرائيل ترجمة تهديداتها المتتالية للبنان على الارض”.

إلى ذلك، اعتبرت مصادر نيابية أن “تعيينات المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ تعكس الانسجام التام بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري رغم انقطاع الزيارات الدورية خارج اطار جلسات مجلس الوزراء”.

وأضافت “وبالتالي فإن من فسروا مشاركة الحريري في اللقاء الثلاثي مع رئيس المجلس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط في منزل الاخير على أنه تعبير عن اهتزاز العلاقة بين بعبدا والسراي عليهم إعادة النظر بتفسيراتهم”.

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