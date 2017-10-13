رئيس دولة يصف الأوروبيين بـ “أبناء العاهرات” !

هدد الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي بطرد سفراء الدول الأوروبية لدى بلاده، متهما حكوماتهم بالتآمر لطرد مانيلا من الأمم المتحدة.

وقال دوتيرتي في خطاب ناري: “لن أقبل انتقادات الأوروبيين لحربنا على المخدرات”.

وكانت قوات الأمن قتلت في إطار الحملة على المخدرات 3850 شخصا على الأقل، منذ تولي دوتيرتي الرئاسة قبل 15 شهرا، ما دفع مجموعات حقوقية إلى التحذير من تصنيف هذه الأعمال كجرائم محتملة ضد الإنسانية.

واتهم دوتيرتي الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والعمل على طرد مانيلا من الأمم المتحدة.

وقال الرئيس الفلبيني للصحافيين: “بهذه البساطة تقولون لنا +سيتم استبعادكم من الأمم المتحدة+. يا أبناء العاهرة أفعلوها!”.

وأضاف، “تمنحوننا المال ثم تبدؤون بإملاء الأمور التي يجب فعلها وما يجب ألا نفعله في بلدنا.. أيها الحثالة.. لقد تجاوزنا مرحلة الاستعمار.. لا تعبثوا معنا”.

وأكد دوتيرتي أنه مستعد لطرد السفراء الأوروبيين من البلد في حال سعت حكوماتهم إلى استبعاد الفلبين، وقال: “تعتقدون أننا زمرة من البلهاء هنا.. انتم البلهاء.. نحن قادرون على قطع القناة الدبلوماسية غدا، وستغادرون بلدي جميعا في 24 ساعة”.

ولم يصدر أي تصريح علني من الاتحاد الأوروبي بشأن استبعاد حكومة مانيلا من الأمم المتحدة، لكن البرلمان الأوروبي أصدر قرارا في العام الماضي، أعرب فيه عن القلق إزاء “أعداد القتلى الهائلة نتيجة عمليات الشرطة” في إطار الحرب على المخدرات.

وناشد البرلمان دوتيرتي، “إنهاء موجة الاعدامات والقتل خارج نطاق القانون”.

وسبق لمساعدي الرئيس الفلبيني أن حذروا الصحافيين من التعامل بحرفية مع جميع تصريحاته، لافتين إلى أن بعضا من أكثرها اثارة للجدل، ليس إلا من قبيل “المبالغة” أو “الخطابة”.

وفاز رودريغو دوتيرتي (72 عاما) بالرئاسة عام 2016، بعد تعهده بالقضاء على تجارة المخدرات في ستة أشهر والتوعد بقتل 100 ألف شخص في إطار العملية.

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