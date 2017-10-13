بالصّورة.. الحريري في الفاتيكان

13 أكتوبر, 2017 - 12:19 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية
بالصّورة.. الحريري في الفاتيكان

استقبل البابا فرنسيس منذ قليل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الفاتيكان وعقد معه اجتماعا تم خلاله عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وانعكاسات الازمة السورية على الأوضاع اللبنانية والعلاقات مع الفاتيكان.

وكان الرئيس الحريري وصل إلى الفاتيكان ترافقه زوجته لارا وأبنائه حسام وللوة وعبد العزيز ومدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره الدكتور داوود الصايغ حيث كان في استقباله في باحة الكرسي الرسولي وكيل البيت البابوي المونسنيور ليوناردو سابينسا.

وبعدما استعرض الرئيس الحريري ثلة من الحرس السويسري لدى الفاتيكان إنتقل إلى مقر البابا فرنسيس.

المصدر: الوكالة الوطنية
13 أكتوبر, 2017

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