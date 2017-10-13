أنباء متضاربة حول مصير “داعش” في الرقة

قال ناشطون تابعون للمجموعات المسلّحة، إنّ الرقة أصبحت خالية من تنظيم داعش، بعد اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وأشاروا إلى أنّ “القوات” ستعلن عن السيطرة عليها قريباً.

فيما قالت تنسيقيات المسلّحين إنّ الاتفاق تعثر بين “القوات” والتنظيم، بسبب رفض المسلّحين الأجانب في صفوف التنظيم الخروج من المدينة.

يذكر أنَّ “المرصد السوري المعارض” تحدَّث عن وجودِ مفاوضاتٍ مباشرةٍ بين “التحالف الدولي” و”قوات سوريا الديمقراطية” من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، بهدف إخراج من تبقى من مسلحي التنظيم وعوائلهم، والمدنيين من المناطق التي ما زال يسيطر التنظيم عليها في مدينة الرقة إلى ريف دير الزور الشرقي.

وأشار “المرصد المعارض” إلى وجود دولة أوروبية تعارض تلك المفاوضات، بحجة وجود أحد المسؤولين عن الهجمات التي تعرضت لها فرنسا داخل الملعب البلدي في الرقة.

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