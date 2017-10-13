حاصباني: “هذا ما اطلعت بري عليه.. “

عرض نائب رئيس الحكومة ​وزير الصحة​ ​غسان حاصباني​ مع ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ ألاوضاع العامة وعدداً من الملفات المطروحة، مشيرا بعد الاجتماع الى ان اللقاء ايجابي كالعادة، وتداولنا في المستجدات كافة على عدة اصعدة والاوضاع في القطاعات كافة ، وتكلمنا عن اهمية العمل والتعاون في شأن الموازنة وايضاً حول قضايا تتعلق بالقطاع الصحي.



واضاف: “اطلعت دولته على المشروع الذي نعمل عليه للتغطية الصحية الشاملة وقد ابدى اهتماماً كبيراً به. ومررنا على عدة امور اخرى للوضع الحالي والاولويات التي نراها والامور التي يجب معالجتها.وتطرقنا الى مواضيع متفرقة لها علاقة بتنمية المناطق وتخفيف العبء عن الصحة بشكل عام والمخاطر على البيئة، كما تطرقنا الى المواضيع المتعلقة بالانتخابات المقبلة وايضاً الى الاجراءات والقوانين المرعية في خصوص احترام المؤسسات والقوانين القائمة في كل عمل تقوم به في الدولة أكان في مجلس الوزراء او في مجلس النواب.

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