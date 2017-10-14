5000 دولار لكل عائلة نازحة في لبنان تعود إلى سوريا

نقل عن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي، تأييده إقامة مناطق آمنة في سوريا ودعوته إلى تصوّر حلول من شأنّها تشجيع النازحين أو تحفيزهم للعودة. واقترح بو عاصي دفع مبلغ يتراوح بين 3000 و5000 دولار أميركي للعائلات التي توافق على العودة إلى سوريا والبقاء فيها، على أن يكون مموّلاً من المجتمع الدولي وليس الحكومة اللبنانية.

في هذا الصدد، ذكّر الموقع بأنّ بعض الدول الأوروبية تعرض حوافز مادية للمهاجرين للعودة إلى بلادهم، ناقلاً عن مها يحيى مديرة “مركز كارنيغي للشرق الأوسط” في بيروت استبعادهما إمكانية نجاح هذا الخيار في لبنان، نظراً إلى أنّ أغلبية النازحين لا تنتمي إلى فئة المهاجرين الاقتصاديين.

من جهته، استبعد الباحث في “معهد عصام فارس للسياسات والشؤون الدولية”، ناصر ياسين، إمكانية حصول اتفاق واسع النطاق لعودة النازحين في المستقبل القريب من دون وساطة الأمم المتحدة.

وخلص ياسين إلى أنّ الأمم المتحدة لن تقبل بعودة النازحين في ظل الشروط أو الظروف القائمة في سوريا، قائلاً: “أعتقد أنّهم محقون”.

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