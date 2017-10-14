هل قررت روسيا أخيراً الرد الصاروخي على الغارات الإسرائيلية في سوريا؟

14 أكتوبر, 2017 - 9:32 صباحًا المصدر: سبوتنيك
هل قررت روسيا أخيراً الرد الصاروخي على الغارات الإسرائيلية في سوريا؟

أفادت مصادر إعلامية عن نشر منظومات صاروخية روسية جديدة للدفاع الجوي في سوريا.

ويشار إلى وجود منظومات “إس-300″ و”إس-400” التي يبلغ مدى صواريخها الاعتراضية 300 كيلومتر و400 كيلومتر على التوالي في مدينة مصياف السورية. وتُنصب هناك منظومات “بانتسير” أيضا.
وتوجد بطارية منفصلة لصواريخ “إس-400” في موقع يبعد 12 كيلومترا عن مدينة مصياف.

وتواجدت في نفس الموقع في وقت سابق، بطارية صواريخ “إس-200” التابعة للدفاعات الجوية السورية.

ووُضعت منظومات الدفاع الجوي السورية والروسية في سوريا أخيرا تحت إدارة واحدة.

ويرى خبراء أن روسيا ترد بذلك على الغارات الإسرائيلية المتواصلة التي استهدفت إحداها في 7 سبتمبر/أيلول 2017 مدينة مصياف.

المصدر: سبوتنيك
14 أكتوبر, 2017

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