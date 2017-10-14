أكار يتفقد الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا

أجرى رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، الجمعة، زيارة تفقدية لمخافر حدودية ووحدات عسكرية في قضاء “ريحانلي”، بولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد.

ووصل أكار برفقة وفد عسكري إلى “ريحانلي” التي تشهد تحركات عسكرية في إطار انتشار وحدات من الجيش التركي في محافظة “إدلب” السورية.

وعقب الجولة التفقدية، انتقل أكار والوفد المرافق من معبر “جيلوة غوزو” (في ريحانلي) المقابل لمعبر” باب الهوى” في الجانب السوري، إلى المنطقة العازلة بين المعبرين، وتفقد الجنود الأتراك المنتشرين هناك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش التركي أن عناصر من قواته بدأت بتشكيل نقاط مراقبة في “منطقة خفض التوتر” بمحافظة إدلب السورية، في إطار اتفاق مسار أستانة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، إن فعاليات تشكيل نقاط المراقبة بدأت في إدلب اعتبارا من يوم الخميس، بهدف تهيئة الظروف المناسبة من أجل تأمين وقف إطلاق النار وضمان استمراره، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإعادة النازحين إلى منازلهم.

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