في الجناح.. تهّجم على الجيش اثناء المداهمة فهذا ما حصل!

خلال قيام دورية تابعة لمديرية المخابرات بدهم منازل مطلوبين في محلة الجناح بجرم الإتجار بالمخدرات، أقدم السوري محمد النجار على التهجم على عناصر الدورية محاولاً الفرار من أمامهم، فتم إطلاق النار بإتجاهه ما أدى إلى إصابته في قدمه اليسرى، حيث جرى توقيفه مع المواطن عباس اسماعيل الذي كان برفقته، وقد ضبطت بحوزتهما مواد مخدرة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف، بالإضافة إلى 4 كاميرات وأجهزة إلكترونية مختلفة. تم نقل المدعو محمد النجار إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وأحيل الموقوف الآخر مع المضبوطات إلى المرجع المختص.

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