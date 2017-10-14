الجيش السوري يستكمل تطويق ارهابيي داعش داخل ديرالزور

استكملت وحدات من الجيش السوري تطويق إرهابيي داعش داخل الأحياء المنتشرين فيها في مدينة دير الزور بعد سيطرتها على نقاط جديدة شرق نهر الفرات.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات اتسمت بالدقة والنجاح ضد إرهابيي داعش شرق نهر الفرات سيطرت خلالها على عدة نقاط باتجاه قرية الحسينية، لتستكمل بذلك الطوق المفروض على أحياء المدينة التي ما زال إرهابيو داعش ينتشرون فيها.

وأشارت الوكالة إلى ان العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير آليات ومواقع محصنة لهم، وبينت انه تم القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم في اشتباكات خاضتها وحدات من الجيش على محوري الصناعة والعرفي.

وعلى محور مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي، ذكرت الوكالة ان وحدات الجيش تقدمت بعد عمليات نوعية داخل أحياء المدينة، وسيطرت على المنطقة الممتدة من حي الرشادة إلى حي الجسر وعلى حي المساكن وجسر الميادين، وذلك بعد يوم من استعادة حيي البلعوم والمديحي وتدمير آخر تحصينات داعش الإرهابي فيها.

ولفتت الوكالة إلى ان سلاحي الجو والمدفعية وجها ضربات مكثفة أسفرت عن تدمير أوكار وخطوط إمداد لتنظيم داعش في مدينتي الميادين وموحسن وقرى محكان وبقرص تحتاني وبقرص فوقاني والبوليل والحسينية والجنينة والجيعة والعليان وأحياء العرضي والعرفي والصناعة والحميدية والحويقة والشيخ ياسين.

وتشهد محاور الاشتباك في دير الزور انهيارات سريعة في صفوف تنظيم “داعش” الذي يحاول الاحتماء بالمدنيين واتخاذهم دروعا بشرية ومنعهم من المغادرة عبر استهداف المعابر الآمنة التي حددها الجيش السوري لخروج الأهالي.

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