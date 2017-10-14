رئيس البرلمان الروسي إلى دمشق العام القادم

أعلن رئيس مجلس النواب “الدوما” فياتشيسلاف فولودين، أنه سيترأس شخصيا الوفد البرلماني الروسي، الذي يستعد لتلبية دعوة الجانب السوري، لزيارة دمشق في النصف الأول من العام القادم.

وقال فولودين للصحفيين اليوم ردا على سؤال حول ما إذا كان سيترأس بنفسه الوفد الروسي الذي سيزور دمشق: “أؤكد ذلك”.

وأشار رئيس البرلمان الروسي “الدوما” إلى أن الزيارة يمكن أن تجري في النصف الأول من عام 2018، ولم يستبعد أن ينضم بعض البرلمانيين الأوروبيين أيضا إلى النواب الروس في هذه الزيارة، وذكر أن الجانب الروسي تلقى دعوة من جانب رئيس مجلس الشعب السوري لزيارة دمشق.

وقال: “تم قبول الدعوة” .

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