الجيش الحر يتراجع عن تصريحاته

بعد يومين على تأكيد فصيل “أحمد العبدو” التابع للجيش الحر انشقاق 27 عنصراً من عناصره وانضمامهم للقوات الرديفة في الجيش السوري، عاد الفصيل ونفى اليوم أي علاقه له بالعناصر المنشقة مؤكداً أنهم فصلوا منه منذ شهر حزيران الماضي، نتيجة “تصرفاتهم السيئة” وفق بيان للفصيل، “على وزن كل الي بيطلع من عنا نحنا منكون كاعرينو قبل لأنو بشع ومابيسوى”.

وسبق لفصيل “أحمد العبدو” أن أصدر بياناً مشابهاً عقب انشقاق أحد قادته لصالح القوات الحكومية.

وكانت مصادر سناك سوري قد أكدت أن العناصر المنشقين سلموا أنفسهم للقوات الحكومية عند حاجز ظاظا على طريق دمشق بغداد، وكانوا قد نسقوا قبل ذلك مع قائد منشق عن قوات “العبدو” وملتحق بالقوات الحكومية سابقاً، حيث أشرف على عملية التواصل وإيصالهم إلى الحاجز ليكونوا جزءاً من القوات الرديفة.

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