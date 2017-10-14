أطلق نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم حملة ضخمة تحت عنوان:

#يوم_الغضب_السوري #ضد_الإرهاب

#SyrianDayOfRage

#AgainstTerrorism

ضد التنظيمات الإرهابية وكل من يمنحها الغطاء تحت أي مسمى سواء “معارضة معتدلة” وما إلى ذلك من تسميات وهمية كان الهدف منها تشريع الإرهاب ضد الدولة السورية بهدف تدميرها ووضعها تحت السيادة الصهيونية.

ولاقت الحملة استجابة كبيرة في عواصم عديدة من العالم رفع فيها المشاركون في التجمعات لافتات ضد الإرهاب

كما طالبت الحملات الدول الداعمة للإرهاب وبشكل خاص الولايات المتحدة وحلفاءها كالسعودية وغيرها بالتوقف عن دعمهم للتنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح.

من ألمانيا إلى فرنسا ورومانيا.. وصولا إلى التشيك وبودابست.. امتدت التجمعات في يوم الغضب السوري منددة بالإرهاب وداعمية وكل من يدافع عنه ويمنحه الغطاء والإمداد.

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى

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