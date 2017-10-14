اطلب الطعام من الفيسبوك !!

أطلقت شركة فيسبوك، أمس الجمعة 13 تشرين الأول 2017، خدمة تمكن مستخدميها في الولايات المتحدة من طلب الطعام لاستلامه في المطعم أو للتوصيل إلى المنزل عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني مباشرة.

وقالت فيسبوك إنها أقامت شراكة مع سلاسل مطاعم تشمل تشيبوتلي مكسيكان جريل وجاك إن ذا بوكس وفايف جايز وبابا جونز.

وقالت الشركة أيضاً في تدوينة إنها اتفقت مع مواقع لطلب الطعام مثل إيت ستريت وديليفري دوت كوم ودور داش وأولو.

وسيكون على المستخدمين فتح قسم “اطلب الطعام” في قائمة “إكسبلور” على فيسبوك لتظهر لهم قائمة بالمطاعم القريبة المشاركة يمكنهم من خلالها إرسال طلبهم.

وارتفعت أسهم فيسبوك حوالي نقطة مئوية واحدة في التعاملات المبكرة يوم الجمعة.

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