الجيش السوري يقتحم عرض أزياء في لبنان!

أثار حفل عرض الأزياء بعنوان “آلهة الياسمين” لمصممة الأزياء السورية منال عجاج الذي أقيم في بيروت مؤخرا جدلا وسعا ضمن شبكات وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية.

هذا وتعمدّت عجاج في ختام عرضها “آلهة الياسمين” من إخراج الممثل السوري عبد المنعم عمايري، بظهور مجموعة شبان يرتدون البزة العسكرية الخاصة بالجيش السوري يؤدون التحية العسكرية، في مشهد فاجأ الحاضرين، تلاه تصفيق حاد تحية للجيش السوري في قاعة أحد الفنادق الفخمة في العاصمة اللبنانية.

وتخلل عرض الأزياء إظهار المرأة في سوريا عبر التاريخ بدءا من الآلهة عشيرة (آلهة مدينة أوغاريت) ومرورا بالملكة سمير آميس والأميرة زبيدة والأميرة أليسار وغيرهن انتهاءا بالناشطة في مجال حقوق المرأة نازك العبد.

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