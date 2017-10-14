وصول نمرين من حلب إلى هولندا

أعلنت جمعية هولندية معنية بحقوق الحيوان، أن نمرين تم إنقاذهما من حديقة حيوان مهجورة في مدينة حلب السورية، سيمنحان “منزلا جديدا” في هولندا.

وسيصل النمران الشقيقان “سلطان” و”سعيدة” الاثنين القادم إلى هولندا، بعد أن كانا من بين 13 حيوانا تم إجلاؤها في وقت سابق من هذا العام من حديقة حيوان “ماجيك وورلد” ومتنزه مهجورين في المدينة السورية.

يذكر أن النمرين تم نقلهما في البدء من سوريا إلى تركيا في نهاية يوليو/ تموز مع خمسة أسود، إلى جانب دبين وضبعين وكلبين. وبعد إقامة قصيرة في تركيا للرعاية والعلاج بعد الإهمال، تم نقل الحيوانات إلى الأردن في منتصف أغسطس/ آب،

وسيتلقى “سلطان” و”سعيدة” في ملجأ “فيليدا” للحيوانات في شمال هولندا، علاجا طبيا خاصا لمساعدتهما على التغلب على صدمة الحرب وتطوير سلوكهما ليكون أكثر طبيعية.

وقال سيمون شولز، مدير الملجأ، إنهما “كانا يعيشان في منطقة حرب، عانيا من العطش والجوع، وقد سمعا الكثير من الضجيج الناجم عن التفجيرات وتعرضا لضغوط كبيرة نتيجة لذلك”، معتبرا أنها “فرصة ثانية كبيرة لهذين الحيوانين”.

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