رائحة الجسد تساعد على إيجاد الشريك!!

وجد العلماء أن رائحة جسدك قد تساعدك في العثور على حب حياتك، على الرغم من أن الأسباب تختلف بين الرجال والنساء.

وتشير النتائج إلى أن النساء ينجذبن إلى رائحة الرجال، الذين يمتلكون حمضا نوويا متوافقا مع الموجود لديهن.

وتجدر الإشارة إلى أن بروتين يسمى “مستضد الكريات البيضاء” أو HLA، ينطلق عندما يكون الجهاز المناعي تحت التهديد، أو عند ظهور روائح مميزة.

وطلب الباحثون في جامعة بيرن، من 42 امرأة القيام بتجميع رائحة الجسم تحت الإبطين كل ليلة. وتوجب على النساء عدم الاستحمام أو مشاركة السرير مع أي شخص آخر، قبل أخذ العينات.

وقام الفريق بإشراك 84 رجلا في الدراسة، من أجل شم الروائح وترتيب العينات وفقا لحبهم لها. واستخدم الباحثون عينات الدم، لحساب مستوى الـ HLA عند المشاركين.

ووجدت الدراسة أن الرجال يحبون بعض الروائح أكثر من غيرها، ولكن هذا الأمر لم يكن له علاقة بمستوى البروتين في الدم. وبدلا من ذلك، انجذب الرجال إلى روائح النساء الأكثر خصوبة.

وعلى النقيض من الدراسات السابقة، جُمعت هذه الروائح في ذروة الخصوبة (أي قبل الإباضة مباشرة)، عندما يجب أن تكون أي رائحة مرتبطة بالبروتين أقوى، وفقا للباحثين.

ويمكن للرجال التمييز بسهولة بين الروائح، وتحديد درجة جاذبيتها، إلا أن هذا الأمر لم يكن مرتبطا بمستويات البروتين HLA.

الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق من هذا العام، وجدت البحوث أيضا أن رائحة الجسد، هي مفتاح السقوط في الحب.

ويقول العلماء البولنديون والبريطانيون، إننا نشكل انطباعاتنا الأولى عن الآخرين، على أساس الصوت والرائحة، حتى من مسافة بعيدة.

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