رسالة من رضا المصري للبنانيين: ما تركتكم والدرب طويلة

اعتقد ان الدرب طويلة لكنها ليست مستحيلة فطريق الألف ميل تبدا بخطوة وواثق الخطوة يمشي ملكا فثبات الموقف قوة، والمسيرة تستمر بانجازاتها، والثقة الشعبية حصانة، فكيف اذا اقترنت بالصدق وشكلوا نهج وفاء وسلوك بناء وطني وانتماء للإنسان وتحقيق مصالحه، هذا الانسان الحاضر بكل مفصل وهو لبنة الاساس في بناء المجتمع والفرد فيه بعيدا عن الاستغلال.

لن استفيض بالشرح كي لا يظن احد اني استفيد من وضع اسود قائم في لبنان، مضني ومتعب فيه من التنازع ما يكفي وحاله من الضياع بين اركان الحكم تنسحب على كامل المفاصل بالسلطة، يعلو ضجيحها ويخفت تتبدل مصطلحاتها بما يتناسب مع المعركة وتوقيتها بما يخدم استمرار هذه القوى المستأثرة بالحكم على حساب المواطن وحاجاته وامنه حتى على صحته ورغيف خبزه هذا المواطن المستسلم لقدره الذي يقف عاجزا امام نظام يعتمد الطائفية والمذهبية معيارا عوضا عن الكفأءة وكأن اللحظة ليست مناسبة ليطلق ما بداخله من غضب على حكم حوله إلى لاجئ داخل وطنه يرزح تحت أعباء اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية احيانا وكثيرا هي فبركات وتجنيات من نسج مخيلة مريضة طوعت الدولة باجهزتها لخدمة استمرارهم فأرباب الحكم واسياد السلطة لا تكفيهم الجمهورية وما فيها وحتى ما في بحرها من ثروات واعدة بل جنحوا لما هو خطر عليهم الا وهو الانسان الحر المحكوم لضمير المستند لقوة شعب والمؤمن بالعدالة المطلقة فإن كان للباطل جولة فللحق جولات.

اهلي الاعزاء ما تركتكم يوما ولم تغيرني المناصب ولا الثروة فانتم الثروة الحقيقية التي افتخر بها واغتني بها واعتمد عليها اعدكم دائما اني سابقى الانسان المؤمن بالله والوطن والعدالة بعيدا عن العنف بكل اشكالة اتابع مسيرتي التي تغتني بوجودكم تحمل طموحاتكم وامالكم وتسهر على همومكم لاني ما كنت يوما الا فردا منكم

المسيرة مستمرة بكم بتطلعاتكم.

اخوكم رضا محمد المصري

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