طائرة الاتحاد الإماراتية تهبط اضطراريا في استراليا

قامت طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية بهبوط اضطراري في مطار اديليد الاسترالي أثناء رحلة لها من أبوظبي إلى سيدني بعد إضاءة مؤشر إنذار في قمرة القيادة في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وهبطت الرحلة رقم إي واي 450 لشركة الاتحاد في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي(1830 بتوقيت جرينتش) على أحد مدارج مطار اديليد في ولاية جنوب استراليا.

وقال موقع اديليد أدفيرتايزر الاخباري الالكتروني المحلي إن الطائرة وهي من طراز بوينج 777 كانت تقل 349 راكبا قاموا بالنزول من الأبواب المخصصة للطوارئ.

وقالت شركة طيران الاتحاد لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنه تم اكتشاف خلل فني في مروحة توزيع الهواء في مخزن الشحن.

وأضافت”طيران الاتحاد تعتذر عن هذا الإزعاج. سلامة ضيوفنا وأفراد طاقمنا يمثل الأهمية القصوى”.وذكرت محطة أيه.بي.سي الاسترالية أنه جرى تشغيل جهاز إنذار من وجود دخان.

وقالت الشركة إن الركاب سيكملون رحلتهم من خلال شركات طيران أخرى بسبب مقتضيات حصول طاقم الطائرة على راحة.

وكان هذا ثاني حادث تتعرض له إحدى طائرات شركة طيران الاتحاد هذا العام .

واعتقل أربعة رجال في سيدني في يوليو تموز بسبب مؤامرة لإسلاميين لتفجير الطائرة.

وأرسل أحد هؤلاء الرجال شقيقه الذي كان يجهل هذا الأمر لركوب الطائرة المتجهة من سيدني إلى أبو ظبي في 15 يوليو تموز حاملا قنبلة كانت مخبأة في مفرمة لحوم.

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