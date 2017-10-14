اعتصام لمربي الدواجن في المنطقة الحدودية

نفذ مربو الدواجن في المنطقة الحدودية، اعتصاما عند تقاطع دير ميماس الخردلي مرجعيون، لحماية انتاج المزارع من الانتاج الخارجي، وعمل المعتصمون على قطع الطريق الدولية لبعض الوقت.

وشارك في الاعتصام جوزيف الغريب ممثلا النائب انور الخليل وفاعليات حزبية وسياسية وحشد من اصحاب المزارع.

وطالب ممثل النقابة اللبنانية لمربي الدواجن عماد ياسين بحماية الانتاج الوطني من خلال وقف المزاحمة الخارجية ورفع التعرفة الجمركية على الفروج المستورد، معتبرا ان “الفروج البرازيلي يمنعنا من دفع مستحقات المصارف”.





وكانت كلمات لزياد السيد وحفيظ خليل طالبا فيها بحماية الانتاج وناشدا الوزراء والنواب “سحب تراخيص استيراد الدجاج، وقف التهريب من سوريا وتقديم المساعدات للمزارعين العاملين في هذا القطاع لنتمكن من الصمود في ارضنا واكمال اعمالنا”.

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