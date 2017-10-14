ارتقاء 40 شخص في تفجيرات مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية ارتقاء 40 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح بتفجير سيارتين مفخختين في العاصمة مقديشو اليوم.

وأدى الانفجار الأول، الذي وقع في تقاطع K5 بالمدينة، قرب مكاتب حكومية وفنادق ومطاعم، إلى ارتقاء العدد الأكبر من الضحايا، بالإضافة إلى تدمير عدة مبان وإشعال النار بعشرات السيارات.

وقال شاهد عيان، لوكالة أنباء “شينخوا” أن السيارة المفخخة انفجرت، أمام فندق “سفاري”، مشيرا إلى أن أغلب الضحايا من المدنيين، وأن قوات الأمن أقامت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار لإجراء التحقيق.

وقال ضابط شرطة كان في المنطقة “أن عدد الوفيات سيزداد بالتأكيد، وما زلنا مشغولين في نقل الإصابات”، متحدثا عن وجود جثث تحت الأنقاض.

وبعد حوالي ساعتين، وقع الانفجار الثاني في منطقة “المدينة المنورة” بمقديشو، حيث أوضح رجل شرطة لوكالة “رويترز” أن تفجير “سيارة مفخخة تسبب بارتقاء مدنيين”، مشيرا إلى إلقاء القبض على مشتبه فيه بزرع المتفجرات.

ولم تعلن لحد الآن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجيرين، لكن “حركة الشباب” المتشددة سبق وأن شنت عدة هجمات مشابهة، وتبنتها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

