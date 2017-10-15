الحكومة لن “تنفجر”.. والسبب ؟!

رأت صحيفة “الراي الكويتية” أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعتبر فيه “ان الخلاف القائم هو بين الولايات المتحدة وإيران، فما الذي يقدّمه لبنان البلد الصغير جداً أو يؤخّره في هذا الموضوع الذي يجب ألا نتدخّل فيه”، شكّل مؤشراً بالغ الدلالة الى أن الحكومة اللبنانية اختارتْ “الانحناء أمام العاصفة” التي تهبّ على المنطقة من بوابة تَعاظُم المواجهة الأميركية – الإيرانية في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب حيال طهران وأيّدتْها دولٌ خليجية.

وأضافت، ما جعل كلام الحريري الذي أَطْلقه من روما بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء أول من أمس، يكتسب أهمية كبيرة أنه جاء في أعقاب خطاب ترامب الذي وضَع المنطقة على عتبة مواجهة جديدة لم تتضح أفقها وتتقاطع فيها الرغبة الأميركية – السعودية خصوصاً في احتواء نفوذ إيران المتعاظم وأدوارها في أكثر من ساحة عبر أذْرعها المتعددة وأبرزها “حزب الله”.

وتوقّفتْ أوساط سياسية عند حرص الحريري على تأكيد “أن الحكومة لن تتفجر لأننا جميعاً نعمل لمصلحة لبنان” وتشديده على “أن واجبي كرئيس حكومة لبنان أن أجنبه أي أخطار، وعلينا الحفاظ على استقرار بلدنا وعلى هذا التوافق القائم”، معلناً “ان الموقف الأميركي واضح وصريح في ما يخص إيران ولا علاقة أو مساهمة لنا فيه، ويجب أن ننتظر ما الذي سيحصل في الأيام المقبلة. وأرى أن هذا الموضوع يستحقّ أن نجلس كحكومة وكدولة مع الأفرقاء السياسيين الآخرين للبحث في كيفية مقاربته. وبالنسبة إليّ، الحفاظ على هذا التوافق الحاصل في لبنان وعلى الاستقرار في البلد هو الأساس”.

وأضافت، “لسنا في أزمة في مواجهة هذا الموضوع. فالخلاف الحاصل اليوم هو بين هاتين الدولتين الكبيرتين وفي رأيي أنه لا يجب علينا أن نتدخل”.

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