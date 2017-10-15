ما “مغزى” الاندفاعة السعودية ضد “حزب الله”.. ؟

كشفت أوساط سياسية لصحيفة “الراي الكويتية” أن المغازي الكبرى للاندفاعة السعودية على خط مناهضة إيران و”حزب الله”، وسط تحرّياتٍ لا تتوقف عن المدى الذي ستبلغه هذه الاندفاعة التي تحمل في أحد وجوهها عنوان “لن نترك لبنان لإيران”.

ولاحظت، ان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ماضٍ في سياسة مقارعة “حزب الله” من خلال “برقيات” متوالية عبر “تويتر” وحمل آخرها الذي كتبه بعد خطاب ترامب رداً ضمنياً جديداً على الإطلالة الأخيرة للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الذي كان هدّد بـ “قطع اليد التي ستمتدّ الى لبنان”.

وكان السبهان، المكلّف الملف اللبناني، غرّد عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “بكلّ تأكيد، المملكة تؤيد جميعَ السياسات المحاربة للإرهاب ومصدره وأذرُعِه، وعلى دول المنطقة جميعاً ان تتّحد في مواجهة قتلِ الشعوب وتدمير السِلم الاهلي”، مضيفاً:”لا يتوقع حزب الإرهاب ومَن يحرّكه أنّ ممارساته القذرة ضدّ المملكة ودول الخليج ستكون بِلا عقاب، والمملكة ستقطع يد مَن يحاول المساس بها”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

