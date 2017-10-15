توقيف شخصين من مجموعة “عبد فضة الإرهابي”

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الأتي: “أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة كلا من الفلسطينيين (محمد.م) و (وسيم.غ) في بلدة جون – الشوف، بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وخلال التحقيقات، اعترف الموقوفان بانتمائهما إلى مجموعة عبد فضة الإرهابية الناشطة داخل مخيم عين الحلوة، ومشاركتهما في الاشتباكات التي شهدها المخيم في الفترة الاخيرة. كما أقرا بضلوعهما في تجارة الاسلحة وحيازتهما كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر اخفياها في أماكن عدة داخل المخيم.

تم تسليم الموقوفين الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بناء لاشارة القضاء المختص”.

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