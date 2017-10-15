ماهي وجهة الجيش السوري بعد تحرير “الميادين”؟

أثمرت الخطة العسكرية للجيش السوري في دير الزور والمتقدمة من البادية السورية، باستعادة كامل مدينة الميادين في الريف الجنوبي الشرقي لدير الزور، عملية عسكرية دقيقة وسريعة مكنت الجيش وحلفائه من بسط السيطرة على كامل المدينة التي تعبر أخطر وأكبر معاقل جماعة داعش الإرهابية في شرق البادية السورية ، لتتجه بعدها الأنظار العسكرية وفق الخطط الموضوعة والمستمرة تجاه مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بهدف انهاء تواجد جماعة داعش في سوريا وتأمين الحدود المشتركة .

الخطة

تقدم الجيش السوري وفق خطة مرسومة ودقيقة تقضي باستعادة مدينة الميادين المهمة استراتيجياً دون الخوض في غمار امكانية خسارة نقاط خلفية للجيش السوري كان قد استعادها في حملة الجرود الثالثة الأخيرة والمستمرة والتي تطمح للوصول حتى الحدود العراقية المشتركة وتأمينها، بذلك يأتي التقدم واعلان السيطرة على الميادين بعد أيام قليلة على اقتحام الجيش وحلفائه لأحيائها من الجهة الغربية والتقدم فيها عرضاً تجاه أحيائها الشرقية بكثافة نارية أضعت جميع خطوط جماعة داعش الدفاعية وحققت استعادة المدينة ، بعد معارك متقطعة واشتباكات شرسة نظراً لاستماتة الإرهابيين في التمسك بالمدينة التي تعتبر معقلاً أساسياً لهم، فضلاً عن عدم رغبة المقاتلين بتضييق المسافة التي يتواجودن فيها وانحسارها على البوكمال وما تبقى من مسافة تنتهي بالحدود العرقية السورية المشتركة والتي لا تتجاوز 70 كم .

الجيش السوري وحلفاؤه انتقلوا للمرحلة الثانية من الخطة الموضوعة في دير الزور، وبات رأس البوصلة العسكرية يتجه تحو مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، عبر بلدة العشارة المحاذية لضفة الفرات جنوب شرق الميادين ومنها إلى البو كمال على محاذاة ضفة النهر وهو ما سيضع آخر وأكبر وأخطر معاقل جماعة داعش في سوريا بيد الجيش السوري

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