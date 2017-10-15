الحرارة إلى ارتفاع.. فماذا عن الأمطار ؟

طقس خريفي متقلب يستمر بالتأثير على لبنان لغاية صباح الغد والاجواء غائمة جزئيا ويتشكل ضباب محلي على الجبال ووتتساقط امطار تكون متفرقة بدءا من الظهر وتستمر لغاية صباح الغد وتكون غزيرة احيانا في بعض المناطق خاصة في الوسط وفي الداخل ومن المتوقع انخفاض الحرارة اليوم ايضا قليلاً لتعود وتبدأ بالارتفاع التدريجي غدا الاثنين وتلامس الـ29-30 درجة منتصف الاسبوع.

الطقس لليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

– الأحد 15: طقس خريفي متقلب غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط امطار رعدية محلية فيما الحرارة تنخفض قليلا وتتراوح ساحلا بين 19 و 26 درجة.

– الاثنين 16: طقس خريفي متقلب صباحا مع احتمال خفيف لبعض الامطار يتحول الى مستقر قليل السحب وارتفاع بدرجات الحرارة وتتراوح بين 19 و 28 درجة.

– الثلاثاء78 :طقس خريفي مستقر مشمس ودافئ فيما ترتفع الحرارة وتتراوح ساحلا بين 20 و29 درجة.

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