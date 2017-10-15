ضابط سوري كبير يتوفى في الذكرى الـ12 لانتحار رئيسه

أعلنت مصادر في دمشق وفاة العميد وليد أباظة أحد أبرز ضباط الأمن في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

ونعى السفير السوري السابق في الأردن، بهجت سليمان، عبر صفحته في “فيس بوك”، أباظة، قائلًا:

ترجّلَ الفارس المحارب الجنرال”وليد أباظة”.

ولأنه ابن دورتي بالكليةالحربية..أشهد بأني لم أر أشجع أوأخلص منه .

رحمك الله ياأبوخالد

كذلك تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، فيما لم تصدر أي جهة رسمية في دمشق أي تعليق حول هذا النبأ.

وشغل العميد المتقاعد المذكور مناصب قيادية رفيعة في سلك الأمن ووزارة الداخلية السورية، منها مدير مكتب وزير الداخلية السوري السابق غازي كنعان.

اللافت أن أباظة توفي بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لانتحار الوزير كنعان التي تصادف 12 أكتوبر2005

والعميد وليد أباظة عمل كذلك رئيسا لفرع الأمن السياسي بحماة منذ عام 1978 حتى بداية التسعينيات.

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