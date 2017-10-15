دعوة إلى “الداخلية” و”الإعلام” لشرح آليات الانتخاب

اعتبر النائب نضال طعمة أن “إعلان الرئيس الأميركي ترامب فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني يعني أن التسليم الأميركي بالدور الإيراني في المنطقة إما أنه تراجع وإما أنه لم يكن موجودا أصلا، ما يوحي بفصل جديد من شد الحبال الدولية ويجعلنا نترقب المشهد المقبل قبل إسدال الستارة على التسوية الإقليمية الأممية للأزمة السورية”.

وقال في بيان اليوم: “إذ يعتبر الإيرانيون أن استهدافهم من الأميركيين استهداف للاتفاق النووي ويربطون ذلك بالاستقرار في المنطقة وحتى العالم، نسأل عن أي مدى سيستطيع التفاهم الحكومي والتكامل الواضح بين الحكومة ورئاسة الجمهورية أن يحمي البلد من لعبة التجاذب الجديدة، وهل سيستطيع هذا التفاهم أن يكبح جماح الإندفاعة الإقليمية لحزب الله أم أن الحزب أصبح أكبر من الدولة وهو الذي يفرض إيقاعه عليها وليس العكس؟”

وأضاف: “نقارب هذه القضية في ظل مواجهة ملفات داخلية هي غاية في الدقة، فخطورة المساس بلقمة المواطنين والأمن الاقتصادي والاجتماعي للناس، في ظل التجاذب بين أحقية سلسلة الرتب والرواتب من جهة وعبء الضرائب من جهة أخرى، قضية تجعلنا نسرع جميعا في بلورة الأفق الواضح لمسار الموازنة في البلد بشكل عملي منطقي، فطي هذا الملف يساعد كثيرا في قدرة البلد على حماية نفسه والتقاط أنفاسه ليكمل طريق بناء كينونته”.

وتابع، “مع إعلان كل القوى السياسية نيتها الواضحة السير في قانون الانتخاب وإنجاز الخطوات العملية المطلوبة لغاية اليوم من وزارة الداخلية واستعداد اللبنانيين لتجربة جديدة وفق قانون النسبية الجديد، أمور تبشر بالخير، وندعو وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وكذلك المجتمع المدني، لشرح آليات الترشح والانتخاب وطريقة احتساب النتائج للجمهور، في ظل ضبابية توحي بتعقيد غير موجود فعلا في القانون الجديد، بغض النظر عن بعض الآليات التي قد تتيح فوز من لم يحصد تمثيلا حقيقيا لبيئته من خلال الصوت التفضيلي على سبيل المثال”.

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