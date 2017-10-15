“يوم الغضب السوري”.. يوحد السوريين موالاة ومعارضة

أطلق سوريون داخل سوريا وخارجها حملة بعنوان “يوم الغضب السوري”، نادى فيها البعض إلى رفض محاولات الخارج تشويه وتخريب سوريا، مقابل دعوات البعض الآخر للحفاظ على مطالب “الثورة السورية”.

وشهد يوم السبت تجمع العشرات من السوريين في عواصم أوروبية عديدة، بعد دعوات مفتوحة بثها الناشطون لتجمع السوريين في الخارج والداخل السوري ضد الإرهاب الذي يضرب سوريا، كما شهد الداخل السوري تجمع العشرات في أماكن متفرقة حاملين لافتات تضامنية، عبرت عن افتخارهم بانتصارات الجيش السوري في مواجهته الإرهاب والإرهابيين.

وبالمقابل تجمع السوريون المعارضون في الخارج والداخل في حملة كذلك تحت عنوان “يوم الغضب السوري”، حيث شهدت مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة معارضة شمال حلب وإدلب وجنوب دمشق تجمع عشرات السوريين، الذين أكدوا رفضهم للحكومة السورية وثباتهم على شروط “الثورة السورية”، كما تجمع آخرون في بعض العواصم العالمية.

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