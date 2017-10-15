الرافعي لـ “المرعبي”: “ماذا فعلتم؟”

استغرب مسؤول تيار العزم في عكار الدكتور هيثم عز الدين الرافعي، ما جاء على لسان الوزير معين المرعبي من ان حكومة الرئيس ميقاتي عاقبت عكار خدماتياً، مذكراً بان الرئيس ميقاتي منذ كان وزيراً للاشغال لم يقصر اتجاه اي قرية من قرى عكار والتاريخ يشهد على ذلك.

وفي المقابل قال الدكتور عز الدين: كان الاحرى بالوزير المرعبي ان يقول لنا ماذا فعل هو وحكومته لعكار واهلها ليرفع الحرمان عنها؟ كما تمنى على الوزير المرعبي ان يجيبه اين حصة عكار في التعيينات الادارية الاخيرة ابتداءً من السفراء وانتهاءً بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي؟

وذكّر الرافعي الوزير المرعبي بان ما اعطته عكار له ولتيار المستقبل لم تعطه لاحد من السياسيين، لذا فان عكار تنتظر منهم بالذات رد الجميل وليس من غيرهم.