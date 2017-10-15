مالذي يعنيه وجود الشامة في أحد هذه المناطق؟

هل تقع شامتك تحت الحاجب أو فوق شفايفك، في الخد أم في كف اليد؟ هل تعلمين أن الشامات الموجودة في الوجه أو الجسم هي مثيرة وملفتة للانتباه في آنٍ معاً. ولكن هل تخيلت أنه يمكنها أن تكشف الكثير عن شخصيتك؟

إليك بعض التفاصيل عما تعنيه وجود الشامات في هذه الاماكن:

1-في جانب الرأس

إن كنت تملكين الشامة في هذا المكان فذلك يعني ان لديك فرص سفر عديدة، أكان للعمل أم للترفيه.

2-فوق جسر الانف

هذه الشامة تعني أن لديك سيرة مهنية واعدة، أكان ترقية أم زيادة في الراتب أو أن العمل الذي أنت فيه يعتمد عليك إلى حد كبير ولكن بالتاكيد سيكون لديك دفعة ودعم ما إلى الامام.

3-تحت الحاجب

يعني ذلك أنك تتأقلمين بسرعة مع الناس وتجدين بسرعة السبيل إليهم. أنت قائد جدير بالثقة.

4-فوق الشفاه

يعتبر اصحاب هذه الشامة مثيرين جداً، وهم مشهورون بين اصدقائهم. يهتمون كثيراً بنوعية الطعام وبكل ما يحيط بهم.

5-في الخد

هذه علامة تدل على القادة الاقوياء، فالاشخاص مع هذه الشامات هم ناجحون ويصلون الى مناصب عالية جداً.

6-في كف اليد

هذه علامة للاشخاص الذين يفضلون الاستقرار. نادراً ما يواجهون مشاكل مادية وهم بارعون في إدارة أموالهم والاقتصاد.

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