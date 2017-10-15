قبيسي: يريدون معاقبة لبنان لهذا السبب

15 أكتوبر, 2017 - 2:32 مساءً المصدر: مواقع
قبيسي: يريدون معاقبة لبنان لهذا السبب

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب ​هاني قبيسي​ أن “هناك من يريد معاقبة لبنان أنه انتصر على الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري ولأنه دافع أرضه”.

وفي كلمة القاها في احتفال تأبيني في ​كفرحتى​ اعتبر أن “هذه المعاقبة والتهديد يستهدف مثلث ​الجيش​ والشعب والمقاومة والذي تمكن من هزيمة ​اسرائيل​ ومشروعها ​الراعي​ للإرهاب بكل اشكاله ومن ضمنه اإرهاب التكفيري”، متسائلا: “هل عاقبتم إسرائيل جراء قتلها وارتكابها ​مجزرة قانا​؟”.

وأوضح أن “​المجتمع الدولي​ يرى بعين واحدة وهو منحاز دائما إلى جانب الإرهاب الإسرائيلي”، مشددا على “أننا لن نخشى هذه التهديدات وﻻ العقوبات نحن في زمن ضعفنا لم نخشى اسرائيل وجبروتها واليوم لن نخشى التهديد وﻻ العقوبات”.

المصدر: مواقع
15 أكتوبر, 2017

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