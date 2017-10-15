أحرقته زوجته بزيت مغلي!

تطورت الخلافات الزوجية بين زوجين في محافظة تثليث التابعة لمنطقة عسير السعودية إلى قيام الزوجة بسكب زيت مغلي على زوجها، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تعرض رجل للاعتداء بحرقه بزيت مغلي من قبل زوجته، وناشد ولاة الأمر بنقله من مستشفى تثليت، الذين أهملوا حالته بحد وصفه، وأيضا إنصافه من زوجته وأهلها، بحسب “العربية.نت”.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي أن المريض حضر إلى مستشفى تثليث العام، الخميس، وعليه أثر سكب زيت حار عليه من زوجته نتيجة خلافات عائلية، وقد تم التعامل مع الحالة الطارئة حسب البروتوكول الطبي المتبع، مؤكداً استكمال الإجراءات اللازمة، وتم التحويل فوراً، حيث وصلت الحالة، الخميس، عند الساعة 2 ظهراً، إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، والحروق من الدرجة الثالثة.

وأكد الغامدي أنه في ما يخص من قام بالتصوير داخل مستشفى تثليث، فتم الرفع عنه للشرطة لإحالته للنيابة العامة.

وأوضح الغامدي أن المريض منوم حالياً في وحدة الحروق، وحالته مستقرة.

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