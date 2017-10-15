الحب في زمن الحرب

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي خبر عن فتاة سورية تدعى “مرح ” كانت تنتظر عودة خطيبها ” علي ” المختطف من قبل عصابات المعارضة الارهابية في العاصمة السورية دمشق حيث ظهرت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن خطيبها المختطف وتعده بالإنتظار على أمل العودة
لاقى الفيديو انتشارا واسعا وتعاطفا كبيرا مع الحدث المتكرر في بلاد عانت ويلات الحرب على مدار سبع سنوات متتالية
وجسدت مرح قصة كل فتاة سورية مرت رحى المعارك خلال روحها
بعد مايقارب الثلاث سنوات عادت قصة الحبيبين المفترقين إلى الضوء بتحرير “علي ” من قبضة الارهابيين و اجتماعه من جديد بـ “مرح ” التي انتظرته وكانت واثقة من عودته،
اليوم تتوج هذه القصة السورية بانتصار إرادة الحياة على إرادة الموت حيث زف ” علي ” و “مرح ” عروسين اليوم في ليل 14 تشرين الأول موعد حفل زفافهما الذي كتب نقطة بداية لعائلة سورية انتصرت بالحب على الحرب!
الحدث نيوز _أفرورا عيسى