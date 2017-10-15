مطالبة بطرد طالبة محجبة من مبنى في سد البوشرية!!

حادثة لا يمكن تعميم أبعادها ولا التخفيف من دلالاتها في آن. احد سكان مبنى في منطقة سد البوشرية يمده باشتراكات الكهرباء، ضغط على صاحب “فواييه” في المبنى لطرد طالبة محجبة، ما اثار استغراباً وجدلاً وتداولاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، ان السيد سلمان سماحة يملك شقة قام بايجار غرفها لمجموعة من الطالبات، ومنهن طالبة محجبة تنتمي الى الطائفة الشيعية وقد انتقلت الى المنطقة للدراسة في كلية الاعلام- الفرع الثاني.

الجار الممتعض من وجود المحجبة تحجج بتخوفه من احتمال تحزبها وقام بالتهديد بقطع الكهرباء عن الفواييه ان لم تطرد، وهو ما حصل لاحقاً فعلاً. وحصل نزاع بين صاحب الفواييه والجار المتحكم بالكهرباء (اشتراك)، ووصل الامر حدّ تقديم شكوى من الأول على الثاني.

هذه الوقائع أكدها لـ”النهار” رئيس بلدية الجديدة-سد البوشرية انطوان جبارة مبدياً أسفه وداعياً الى عدم تضخيم الحادثة ووضعها في نطاق العمل الفردي.

وهو اذ رفض تشويه صورة منطقة بأكملها والزعم انها لا تتقبل الآخر، ذكّر بوجود منطقة الرويسات والزعيترية “الشاهدتين على التنوع ضمن النطاق الاداري للمنطقة”.

وتحدث عن وساطته لحل الاشكال، وقيامه بتزويد الشقة بالكهرباء واعتقاده ان الامور حلّت ليفاجأ باستمرار النزاع. وأشار الى انه سيدعو الطرفين الى البلدية يوم غد في محاولة جديدة لانهاء الخلاف وتداعياته المؤسفة.

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