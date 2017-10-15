40 سنة متوسط سن الجميلات

أعلن باحثون من جامعة بوسطن أن معايير الجمال اختلفت عما كانت عليه في الماضي، حيث اتجهت صناعة الجمال التي كانت تميل لاحتضان الأعمار الشابة، نحو السيدات الأكثر تقدما في السن في الفترة الأخيرة، بحسب “سبوتنيك”.

وأجرى الباحثون مقارنة بين 50 امرأة صنفن على أنهن الأجمل في العالم، بحسب مجلة “بيبول” عام 1990، بالقائمة الأخيرة التي صدرت عام 2017، والتي تضمنت 135 اسما.

وتبين أن متوسط أعمار الجميلات بلغ 33.2 عاما قبل 27 سنة، وأنه أصبح يقارب 40 سنة الآن، حيث تم التصويت لجوليا روبرتس التي تبلغ 49 عاما كأجمل سيدة في العالم ببريل الماضي، وساعد هذا بلا شك على دفع متوسط سن الجميلات إلى الأمام.

ووفقا لما نشرته مجلة “جاما”، تبين أن التصنيفات الأخيرة أصبحت أكثر تنوعا، وكان ضمن النجمات اللواتي ظهرن في القائمة، ريس ويذرسبون (41 عاما)، وأليسا كيز (36 عاما)، وفيولا دايفز (52 عاما).

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