أصالة تحتفل بمليون مشترك على اليوتيوب!

‏إحتفلت النجمة أصالة مساء أمس، بالوصول إلى مليون مشترك على قناتها الرسمية على اليوتيوب، ووجهت شكراً لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على الأنستاغرام، حيث قالت: “قناتي الرسمية على يوتيوب تتخطى حاجز مليون مشترك، شكراً لدعمكم الدائم”.

‏تجدر الإشارة إلى أن الفنانة أصالة كانت قد طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية، في شهر أغسطس الماضي، وحمل عنوان “مهتمة بالتفاصيل”، وضمّ 13 أغنية، وهي “مهتمة بالتفاصيل”، “كفاية كلمة”، “أنا بتخان”، “هيقولك”، “قاصد إيه”، “كام مرة”، “مين فينا”، “يا عالم”، “يوم الرحيل”، “كل أما تفتكرو”، “شو بدك”، “رجع الفرح”، “صندوق صغير”.

‏وهو من إنتاج شركة “ستار جيت”، والتوزيع الخارجي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

‏ويشهد الألبوم نجاحاً كبيراً وإنتشاراً واسعاً، كما حققت أغنياته أكثر من 40 مليون في مجمل مشاهداته على اليوتيوب.

‏ليلى جوجو

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