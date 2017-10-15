فرنسا: كلما زاد مقتل الإرهابيين في الرقة كان أفضل

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الأحد، أن القضاء على أكبر عدد من إرهابيي تنظيم داعش، في الرقة أفضل بكثير لأوروبا.

وقالت بارلي، في برنامج “لوغران روندي-فو”الفرنسي: “نحن نقف إلى جانب حلفائنا للقضاء على تنظيم (داعش) ونقدم ما بوسعنا من أجل ذلك”…”ما نريده، هو الوصول إلى نهاية هذه المعركة، وبالتأكيد كلما سقط إرهابيون في هذه المعارك، كان ذلك أفضل بكثير لنا”.

وأضافت بارلي: “أننا نربح هذه المعركة تدريجيا. وما نستطيع القيام به، هو الاستمرار في هذه المعركة للقضاء على أكبر عدد من المسلحين، وهذا ما نفعله منذ أشهر.. يجب أن نستمر حتى النهاية”.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية “قسد” أعلنت الأحد، بدء “المرحلة الأخيرة” من معركة الرقة، وذلك بخروج عدد من مسلحي التنظيم الأجانب من الرقة بموجب اتفاق مع قسد والتحالف الدولي، يقضي بإجلاء المسلحين من ذوي الجنسية السورية من المدينة إلى مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم، وبصحبتهم نحو 400 مدني كدروع بشرية.

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