إيران: نعوّل على موسكو بشأن الاتفاق النووي

قال علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني، إن بلاده تعوّل على الاتصالات مع موسكو، في ظل موقف جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي.

جاء تصريح لاريجاني في حديث لوكالة تاس الروسية اليوم الأحد، على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقال لاريجاني في معرض حديثه: “الحوار (مع روسيا) قد يكون مفيدا جدا، وآمل في أن هذا الموضوع سيبحث خلال لقاءات (ثنائية) مقبلة بيننا”.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، أن تعاون موسكو وطهران يلعب دورا في غاية الأهمية فيما يتعلق بتسوية الأزمة السورية وتحسين الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: “أدى التعاون الإيراني الروسي إلى توجيه ضربات قاسية إلى الإرهابيين، واستمرار عملية أستانا، التي تمهد الطريق إلى إيجاد الحل السياسي في سوريا.. هذا دليل على أن تعاوننا من شأنه أن يلعب دورا هاما وفعالا، ويأتي بنتائج جيدة في الساحتين الإقليمية والدولية”.

وكان ترامب قد أعلن الجمعة الماضي، استراتيجية جديدة لمواجهة ما وصفه بـ”تأثير إيران المزعزع للاستقرار”.

ورفض ترامب التصديق على التزام طهران بتنفيذ الاتفاق النووي، ودعا إلى تعديله .

كما أعلن ترامب عن فرض عقوبات على قيادات في الحرس الثوري الإيراني، الذي تعتبره واشنطن “داعما للإرهاب”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

