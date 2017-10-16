هل هناك إجماع على “خطة باسيل”.. ؟

في الوقت الذي يستمر ملف اللاجئين في الواجهة، لم تجزم مصادر وزارية بحسب ما أبلغت “السياسة”، بأن يوافق مجلس الوزراء على خطة الوزير جبران باسيل بشأن هذا الملف، دون التأكيد عما إذا كان سيتم بحثها على طاولة الحكومة هذا الأسبوع أم لا، في ظل وجود اعتراضات عليها من جانب عدد من الوزراء ومكونات سياسية، ما قد يدفع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى عدم وضعها على جدول الاعمال، كما وعد بذلك الوزير باسيل الأسبوع الماضي.

وقد حذرت المصادر من مغبة أن تكون هذه الخطة من ضمن المشروع الذي يعمل عليه “التيار الوطني الحر” بإيعاز من “حزب الله”، لفتح صفحة جديدة مع النظام السوري وتطبيع العلاقة معه، من بوابة اللاجئين وبذريعة إعادتهم إلى وطنهم.

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