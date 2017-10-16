ثلاث شخصيات مرشحة لخلافة حجاب

أكد مصدر في المعارضة السورية، أن 3 شخصيات مرشحة لخلافة المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، وهي نصر الحريري، وأحمد الجربا، وخالد المحاميد.

وأشار المصدر، في تصريح لـ RT، أن اجتماعات المعارضة التي انطلقت في الرياض وتستمر لثلاثة أيام، هي صراع بين توجهين مختلفين في المعارضة، أحدهما يرفض بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم والثاني يؤيده.

ورجح المصدر فوز التيار الثاني، المتناسب أكثر مع التغييرات السياسية الإقليمية والدولية، و”خصوصا مع وجود لجان للتنسيق روسية سعودية مصرية بدأت العمل لتحقيق توافق على الخطوط العريضة”، التي على أساسها سيتشكل وفد الهيئة العليا للمفاوضات، والذي سيشارك في وضع حل سياسي للأزمة السورية.

وتابع، أن أطرافا دولية وإقليمية تحاول تعكير هذا التوجه، وتحارب بشراسة تشكيل الهيئة بشكل توافقي وسحب شخصيات تقليدية منها، مثل رياض حجاب، واختيار شخصية توافقية ومستقله للرئاسة قادرة على خوض هذه المرحلة الحساسة.

ويتوقع توسيع وفد الهيئة لتضم ممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو، وتشير مصادر المعارضة السورية إلى أن تغييرات جذرية متوقعة بعد اجتماعات الرياض، على مستوى الشخصيات أو المواقف السياسية.

وتذهب الترجيحات إلى ضم مجموعة من رجال الأعمال والمستقلين وفصائل الجنوب للعمل “ضمن فريق متجانس” بعيدا عن أجواء الانقسامات والخلافات، التي ظهرت بشكل واضح في الفترة الأخيرة، خصوصا خلال محادثات السلام في جنيف.

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