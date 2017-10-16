أوضح النائب غسان مخيبر “أن غياب الموازنة وضع البلاد في عصفورية دستورية”، وتوقع “أن يأخذ ربط إقرار الموازنة بقطع الحساب الحيز الأكبر من النقاش في ثلاثية الموازنة التي تبدأ غدا”.

مخيبر وفي حديث لإذاعة” صوت لبنان- 93,3″ أكد أن “المجلس لن يقبل اضافة ضرائب جديدة على ما هو موجود أما السلة التي أقرت فستجد طريقها الى التنفيذ”.

ولاحظ “أن الهدر والفساد ليس بسبب موظف أو آخر وورشة الاصلاح ستبدأ في اقرار الموازنة التي تعد خطوة اولى على طريق مكافحة الهدر والفساد”، مشيرا الى “ان مكافحة الفساد تتطلب مجموعة من التدابير التي يجب اتخاذها وتترافق مع اقرار الموازنة وذلك من خلال مشاريع قوانين متعلقة بمكافحة الفساد بشكل جدي وقانون للاثراء غير المشروع بات جاهزا لاقراره،مع نظام جديد للتصريح لدى المالية وهيئة لمكافحة الفساد” .

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