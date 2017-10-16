إغلاق مكتبي “الأونروا” في صيدا.. والسبب

أقفل المتضررون من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، صباح اليوم الاثنين، مكتبي الاونروا في منطقة صيدا احتجاجا على “قراراتها الاستنسابية بالتعويضات”.

وأشار بيان للمتضررين الى أن “الاغلاق جاء نتيجة لقرار الاونروا الظالم الذي يميز بين الاحياء المتضررة التي تشملها التعويضات جراء الاشتباكات المؤسفة التي شهدها المخيم وتنديدا بهذا التصرف غير المقبول”.

وأكدوا انه “في حال لم تشمل التعويضات كل المنازل المتضررة جراء الاشتباكات من دون تمييز، فان هذه الخطوة الأولية اليوم قابلة للتصعيد”، مشيرين الى ان المنازل المتضررة تقع في احياء: الطيرة، سميرية، طيطبا، الصفصاف، عرب زبيد، الراس الاحمر وعكبرة.

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