واشنطن تطالب القوات العراقية والبيشمركة بالتهدئة

أبدت الخارجية الأمريكية قلقها من اندلاع اشتباكات بين القوات العراقية والبيشمركة في كركوك الليلة الماضية، فيما حث البنتاغون الطرفين على “تجنب الأعمال التصعيدية”.

وقالت الخارجية الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إنها تراقب الوضع في كركوك، الذي يثير قلقا عميقا، وأضافت أنها على تواصل مع جميع الأطراف المعنية في كركوك.

من جانبها، حث وزارة الدفاع الأمريكية، القوات العراقية والكردية على “تجنب أعمال التصعيد”، ودعت “كل الأطراف الفاعلة” في المنطقة، إلى التركيز على التهديد المشترك، الذي يمثله تنظيم داعش، وتفادي تأجيج التوترات بين مكونات الشعب العراقي.

وقالت لورا سيل المتحدثة باسم البنتاغون عندما سُئلت عما أعلنه التلفزيون الرسمي العراقي عن سيطرة القوات العراقية على مناطق من كركوك الغنية بالنفط، دون مواجهة من مقاتلي البيشمركة الأكراد: “نعترض على العنف من أي طرف، ونعارض الأعمال المزعزعة للاستقرار”، التي تحرف الانتباه عن محاربة داعش و”تزيد من تقويض استقرار العراق”.

وأكدت مواصلة دعم بلادها لوجود “عراق موحد”، وأضافت: “وعلى الرغم من قرار حكومة كردستان العراقية المؤسف بإجراء استفتاء من جانب واحد، ما زال الحوار هو أفضل خيار لنزع فتيل التوترات الحالية والمشكلات القائمة منذ فترة طويلة بمقتضى الدستور العراقي”.

وكانت القوات العراقية أعلنت سيطرتها على عدد من المواقع الهامة في كركوك الليلة الماضية، وذلك بعد تلقيها أوامر من رئيس الوزراء “بفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع السكان والبيشمركة”.

وأفادت تقارير بوقوع اشتباكات وقصف بالمدفعية على عدة محاور في كركوك، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين وبين المدنيين.

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