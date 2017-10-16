بعد منع “إظهار الصّليب”.. المطران عودة يردّ

16 أكتوبر, 2017 - 11:00 صباحًا المصدر: ليبانون ديبايت
بعد منع “إظهار الصّليب”.. المطران عودة يردّ

بعد أن قام موقع “ليبانون ديبايت” بنشر مقال تحت عنوان “في الأشرفيّة.. مدرسة أرثوذكسيّة تمنع إظهار الصّليب”، وبعد البلبلة الّتي أثارها المقال محرّكًا الرّأي العام، تناول أمس مطران بيروت للرّوم الأرثوذكس الياس عودة الموضوع في عظته وأكّد أنّ “الصّليب نور لي وللآخرين”.

وعبّر عودة في عظته عن احترامه للحريّات، مشدّدًا على أنّ الصّليب هو رمز مسيحيّ مبارك، وقال: “نحن نقدّر الحرية، لكن إن استحيت بالصّليب فكيف أبشّر؟ فهو علامة أضعها على صدري لأتبارك بالمصلوب، وعيب على الذين يستحون بالصّليب أو الأيقونة”.

وعلم “ليبانون ديبايت” أنّ عظة المطران حفزت الأهالي الإقدام على خطوة جريئة لكسر قرار ادارة المدرسة، حيث قاموا بإرسال أولادهم مرتدين الصّليب بشكل علنيّ.

المصدر: ليبانون ديبايت
16 أكتوبر, 2017

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